Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Kuzpınar (19) ve arkasında oturan Furkan Şimşek (19) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçe merkezindeki Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel Güven yönetimindeki 58 SD 983 plakalı traktör ile Ramazan Kuzpınar'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kuzpınar ve arkasında oturan Furkan Şimşek yaralandı. Traktör sürücüsü Güven ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı duyup, hastaneye gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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