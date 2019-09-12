HABER

Motosiklet traktörle çarpıştı: 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 15:59 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Kuzpınar (19) ve arkasında oturan Furkan Şimşek (19) yaralandı.

Hüseyin ÇİÇEK/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA) - SİVAS'ın Suşehri ilçesinde, traktör ile çarpışan motosikletin sürücüsü Ramazan Kuzpınar (19) ve arkasında oturan Furkan Şimşek (19) yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında, ilçe merkezindeki Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Zeynel Güven yönetimindeki 58 SD 983 plakalı traktör ile Ramazan Kuzpınar'ın kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Kuzpınar ve arkasında oturan Furkan Şimşek yaralandı. Traktör sürücüsü Güven ise kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından 2 yaralı, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan yaralılardan Furkan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı duyup, hastaneye gelen yaralıların yakınları ise sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PARTNER Bacağından çıkanlar şoke etti! Bacağından çıkanlar şoke etti!
Komşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltıKomşuların park yeri kavgasında ölü sayısı 4'e çıktı; 5 gözaltı
Kar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbettiKar maskeli 2 kişi ellerini ve ağzını bantlayıp, evdeki altın ve parayı gasbetti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Tuncay Özkan'dan Nagehan Alçı'nın iddialarına sert yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Teröristin yakalanma anı ortaya çıktı

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

Bahçeli'den kabine değişikliğiyle ilgili flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Feci kaza! İki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.