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Motosiklet turunçun üzerinden geçerken devrildi, sürücü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2019 15:49 | Son Güncelleme

ADANA'da ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçince kontrolünü kaybettiği motosikleti devrilen özel güvenlik görevlisi Mehmet Coşkun (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Kaza, 13 Ocak günü Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da sabaha karşı meydana geldi.  Adana Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Coşkun, motosikletiyle ilerlerken ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçti.

Motosiklet turunçun üzerinden geçerken devrildi, sürücü öldü

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçince kontrolünü kaybettiği motosikleti devrilen özel güvenlik görevlisi Mehmet Coşkun (27), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, 13 Ocak günü Çukurova ilçesi Mavi Bulvar'da sabaha karşı meydana geldi. Adana Adliyesi'nde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Mehmet Coşkun, motosikletiyle ilerlerken ağaçtan yola düşen bir turunçun üzerinden geçti. Coşkun, bu nedenle motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet devrildi. Kazada ağır yaralanan Mehmet Coşkun, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Coşkun'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alınarak, Kozan ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde toprağa verildi.

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