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Motosiklet tutkunları Çanakkale Zaferi için bir araya geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.03.2019 23:22 | Son Güncelleme

İZMİT'te, Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen motosiklet tutkunları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle şehir turu attı.

Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, Kocaeli Motosiklet Topluluğu öncülüğünde bir araya gelen motosiklet tutkunları, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle şehir turu attı.

Kocaeli Motosiklet Topluluğu (KOMOTO) öncülüğünde 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü nedeniyle yaklaşık 150 motosikletli bir araya geldi. Anıtpark'ta toplanan motosiklet tutkunları, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı'nı okudu. Motosikletliler daha sonra şehir turuna çıktı. İzmit'te yaklaşık 5 kilometrelik şehir turu atan motosikletliler, araçlarında Türk bayrakları taşıdı. Olası bir kaza yaşanmaması için polis ekiplerinin de yoğun güvenlik önlemi aldığı şehir turu Cumhuriyet Parkı'nda sona erdi.

KOMOTO Başkanı Levent Aykut Yıldız amaçlarının 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni ve şehitleri anmak olduğunu belirtti.

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