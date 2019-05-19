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Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

Kocaeli’de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılı dolayısıyla bir araya gelen yüzlerce motosiklet tutkunu, ‘demirden at’ diye adlandırdıkları motosikletlerini şehitler için sürdü.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl coşkusu tüm illerde olduğu gibi Kocaeli’de de yaşanıyor. Kocaeli’de ve çevre illerde bulunan motosiklet kulüplerinin 100’den fazla üyesi de 19 mayıs coşkusunu motosikletleri ile yaşadı. Kocaeli Motosiklet topluluğu Derneği (KOMOTO) ve Ottomans Motor Kulübü önceliğinde gerçekleştirilen etkinlikte İzmit ilçesindeki Anıt Park’ta bir araya gelen motosiklet tutkunları, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından ’demirden at’ olarak adlandırdıkları motosikletlerine bindi. Polis ekipleri de etkinlikte herhangi bir kaza yaşanması için güvenlik önlemleri aldı. Yaklaşık 5 kilometre ilerleyen kortej, Hacıhazır Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Parkı’na geldi. Motosiklet tutkunlarını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonları ile kaydetti. Motosiklet tutkunları, Cumhuriyet Parkı’nda etkinliğe son vererek dağıldılar.

“Bu günü motosikletlerimizle kutlamak için toplandık”
Etkinlikte grup adına konuşan KOMOTO Derneği Başkanı Levent Aykut Yıldız, “Mustafa kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi Samsun’da başlatmasının 100. yıldönümünde bir araya geldik. Bu günü motosikletlerimizle kutlamak için toplandık. Daha önceki bayramlarda olduğu gibi, bu bayramda da burada toplandık. Atatürk ve arkadaşları o dönemde Çanakkale’de atları ile bulundular, biz de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yılında onları yad ediyoruz. Ülkemizde motosikletlilere karşı bir ön yargı var. Bunun sorununu trafikte de yaşıyoruz. Bu tür sosyal projeler, ön yargının kalkmasına fayda sağlıyor ve insanların bizi daha olumlu bir şekilde tanıyor. Bu ön yargının kırılarak insanların bize daha hoş davranmalarını umuyoruz” dedi.

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü

Motosiklet tutkunları ‘demirden at’larını 19 Mayıs için sürdü
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