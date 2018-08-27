Motosiklet tutkunları Erciyes'te buluşacak

KAYSERİ (AA) - Kış sporlarının yanı sıra farklı branşlarda da Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri haline gelen Erciyes Dağı'nda "Erciyes Moto Fest Motosiklet Festivali" düzenlenecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Erciyes AŞ ve Kayseri'deki gönüllü motosiklet kulüpleri tarafından bu yıl ilk kez düzenlenecek festivalde motosiklet tutkunları doğayla buluşacak.

30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde yapılacak festivalin, çok sayıda motosiklet tutkununu Erciyes'e çekmesi bekleniyor.

Erciyes Tekir Yaylası'nda festival için kurulan çadır kamp alanında akrobasi gösterileri, motokros yarışları, konserler, DJ performansları ve ateş başı eğlenceleri gerçekleştirilecek.

30 Ağustos Zafer Bayram'ında başlayacak ve 3 devam edecek festivale katılanlar Talas, Kapuzbaşı Şelaleleri, Sultan Sazlığı gibi Kayseri'nin tarihi ve doğal güzelliklerini de motosikletlerle keşfetme imkanı bulacak.

