Motosiklet tutkunları Kapadokya’da

NEVŞEHİR, (DHA)- AVRUPA çapında faaliyet gösteren Gold Wing Clup'ün Türkiye temsilcisi konumunda bulunan Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, Kapadokya'yı gezdi.

Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyeleri, düzenledikleri etkinlikler çerçevesinde önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'yı gezdi. Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği üyelerinden Gillian Köprülü, Birinci Balkan International Tur Kapadokya organizasyonu kapsamında Kapadokya’ya geldiklerini söyledi. Düzenledikleri tura Avrupa ülkeleri ile Türkiye’den beklentilerinin üzerinde bir katılım olmasının sevincini yaşadıklarını belirten Köprülü, İsveç, Norveç, Finlandiya, Ukrayna İngiltere, Portekiz, Almanya, Rusya ve Türkiye’den motosiklet tutkunlarını buluşturduklarını söyledi.

Altın Kanat Motosiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Faiz Köprülü ise yabancılara ülkemizi tanıtmak amacıyla yola çıktıklarını kaydetti.

Organizasyonu motosiklet etkinliği olarak düzenlediklerini belirten Köprülü, “Avrupa kapsamında kulübün 22 bin üyesi bulunuyor. Türkiye’de ise 200 üyemiz var. Tura katılanlar önce İstanbul’a geliyor. Burada bir gün konakladıktan sonra yaptığımız rota kapsamında Amasra’ya oradan da Kapadokya’ya geldik. Gündüzleri ülkemizin güzelliklerini görüyorlar, geceleri de çeşitli programlarla eğleniyorlar. Bundan sonra Ankara’ya ve tekrar İstanbul’a gideceğiz” dedi.

Önceki dönemin İzmir Karşıyaka belediye başkanı, motosiklet tutkunu Hüseyin Mutlu Akpınar da, “Kapadokya’da stres atmanın, güzellikleri seyretmenin heyecanı ile tura geldim. Soğuk ve karlı havaya denk geldik. İzmir’in dağlarına açan çiçekleri, Kapadokya dağlarında da açtırmak için geldik” diye konuştu.

Birinci Balkan International tur Kapadokya organizasyonu kapsamında Kapadokya’ya gelen motosiklet tutkunları, havanın yağışlı olması nedeniyle motosiklet turu yapmadı. Otobüsle bölgenin eşsiz güzelliklerini görme imkanı buldu.

FOTOĞRAFLI



