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Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:49 | Son Güncelleme

İZMİR'de motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdi.

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'de motosiklet tutkunları, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej gerçekleştirdi. Gündoğdu Meydanı'nda bir araya gelen grup, motosikletlerine bağladıkları Türk bayrakları ile birlikte, kornolar eşliğinde Narlıdere Şehitliği'ne hareket etti.
İzmir'de farklı dernek ve kulüplere bağlı olan serbest motosikletçiler bir araya gelerek, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kortej düzenledi. Toplanma yeri olarak Gündoğdu Meydanı'nı belirleyen yaklaşık 200 kişilik motosiklet tutkunu, orada birleştikten sonra kortej yaparak Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden Narlıdere Şehitliği'ne doğru hareket etti. Kadın, erkek, yaşlı, genç ayırmaksızın birçok motosiklet severin dahil olduğu etkinlikte, katılımcılar motosikletlerini Türk bayrağı ile donattı. Kornolar eşliğinde yola çıkan grup, güzergah üzerinde bulunan vatandaşlar tarafından da alkışlanarak tam not aldı.
'ATATÜRK'ÜN EMANETİNE SAHİP ÇIKIYORUZ'
Grup adına açıklama yapan Ersay Karatay, "Atatürk'ü anmak, yaşadıklarını ve fikirlerini bilmekle mümkündür. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında yaşanan zorlukları her zaman göz önünde tutarak, 19 Mayısları Atatürk'ün emanetine sahip çıkarak kutlamalıyız. 19 Mayıs 2019; Kurtuluş Savaşı'nın meşalesinin yakıldığı tarihin 100'üncü yılı olması sebebiyle ayrı bir yere ve öneme sahiptir. Motosikletliler, Atatürk'ü çok seven yurtsever insanlardır. Bunun aksini düşünemiyorum. Biz her sosyal etkinlikte her milli bayramda elimizden geldiğince bir şeyler yaparak özel günleri kutlamaya çalışıyoruz" dedi.
Korteje katılanlardan Zeki Hanoğlu, "19 Mayıs Gençlik Bayramı kutlu olsun. Biz motosikletliler olarak muhakkak özel günlerde kortejler düzenliyoruz. Bu kortejlerle fark yaratmayı ve belirginlik sağlamayı amaçlıyoruz. Günün önemini göstermeye çalışıyoruz" dedi. Motosiklet kullanıcılarından Begüm Nur ise, "Her sene mutlaka korteje katılıyoruz. Başka programlarımız da oluyor. Festivallere de katılıyoruz. Bugün Şehitliğe gideceğiz şehitlerimiz bizim için kutsal ve onları ziyaret edeceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet tutkunlarından 19 Mayıs kortejiMotosiklet tutkunlarından 19 Mayıs kortejiMotosiklet tutkunlarından 19 Mayıs kortejiMotosiklet tutkunlarından 19 Mayıs korteji

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