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Motosiklet tutkunu gençten geriye bu fotoğrafı kaldı

17.02.2021 10:29 | Son Güncelleme:
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Motosiklet tutkunu gençten geriye bu fotoğrafı kaldı

Trabzon’un Düzköy ilçesinde motosiklet tutkunu olan 19 yaşındaki genç kullandığı motosiklet ile kamyonetle çarpıştı.

Trabzon’un Düzköy ilçesinde motosiklet tutkunu olan 19 yaşındaki genç kullandığı motosiklet ile kamyonetle çarpıştı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan genç kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde meydana gelen kazada ilçeye bağlı Aykut mahallesinde Emre İncehasan (19) yönetimindeki motosiklet bir kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü kaza yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç sürücü yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Motosiklet tutkunu olduğu öğrenilen Emre İncehasan’dan geriye motosikleti ile çektirdiği fotoğraflar kalırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Motosiklet tutkunu gençten geriye bu fotoğrafı kaldı

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