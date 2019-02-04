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Motosiklet tutkunu Musa, kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.02.2019 14:33 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Serik ilçesinde lokanta işletmecisi Musa Çelik (24), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Motosiklet tutkunu Musa, kazada öldü

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde lokanta işletmecisi Musa Çelik (24), motosikletiyle yaptığı kaza sonucu yaşamını yitirdi. Çelik'in motosiklet tutkunu olduğu ve başında kask bulunduğu öğrenildi.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Dikmen-Kadriye yolunda meydana geldi. Musa Çelik'in kullandığı 06 DRB 43 plakalı motosikletle sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 07 LUP 95 plakalı araç çarpıştı. Motosikletten savrulan Musa Çelik yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, başında kask olan Musa Çelik'i ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada müdahale edilen Musa Çelik, kurtarılamadı.
Babasıyla birlikte Serik'te lokanta işlettiği belirtilen Musa Çelik'in motosiklet tutkunu olduğu kaydedildi. Musa Çelik, bugün öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Motosiklet tutkunu Musa, kazada öldüMotosiklet tutkunu Musa, kazada öldüMotosiklet tutkunu Musa, kazada öldü

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