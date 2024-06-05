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  4. Motosiklet tutkunu Sümeyye'nin kahreden sonu! Feci kazada hayatını kaybetti, geriye fotoğrafları kaldı

Motosiklet tutkunu Sümeyye'nin kahreden sonu! Feci kazada hayatını kaybetti, geriye fotoğrafları kaldı

05.06.2024 10:27
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde iki motosikletin karıştığı kazada sürüklenerek otomobilin altına giren ve hayatını kaybeden 20 yaşındaki Sümeyye Gençer'den geriye çok sevdiği motosikleti üzerinde çektirdiği fotoğrafları kaldı.

Korkunç kaza Kemalpaşa Mahallesi Medeniyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümeyye Gençer (20) kontrolündeki 54 AJL 107 plakalı motosiklet ile K.Y. kontrolündeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı.

SÜRÜKLENMEYE BAŞLADI

Çarpışmanın etkisi ile savrularak sürüklenmeye başlayan Gençer, otomobilin altına girdi. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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HAYATINI KAYBETTİ

Adrese ulaşan ekiplerce ilk müdahalesi yapılan genç motosiklet sürücüsü Sümeyye Gençer, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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GERİYE SADECE FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan, genç yaşta hayatını kaybeden Sümeyye Gençer'den geriye ise kazaya karıştığı motosiklet üzerinde çektirdiği fotoğraflar kaldı.

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(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sakarya motosiklet
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