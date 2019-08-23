Motosiklet ’U’ dönüşü yapan otomobile çarpı: 1’i ağır 2 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde motosikletin aynı istikamette seyir halindeyken aniden ’U’ dönüşü yapan ticari araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

Kaza, Ilıca-Kumköy Sahil Caddesi’nde meydana geldi. Side istikametinden Evrenseki istikametine gitmekte olan Gökhan Sarıoğlu’nun kullandığı 07 LNY 84 plakalı motosiklet aynı istikamette giderken aniden ’U’ dönüşü yapmaya çalışan Alman vatandaşı Simone Ingrıd Fischbach’ın kullandığı 07 MA 1302 plakalı ticari araca yandan çarptı. Kazada motosikletten fırlayan motosiklet sürücüsü Gökhan Sarıoğlu ve otomobil sürücüsü Simone Ingrıd Fischbach yaralandı. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından Side’de bulunan özel hastanelere kaldırılan yaralılardan Gökhan Sarıoğlu hayati tehlikesinin bulunmasıyla Alanya’ya sevk edildi. Sarıoğlu’nun kask takmadığı için düştüğü sırada başını asfalta çarptığı ve ağır yaralandığı bildirildi. Otomobil sürücüsü Simone Ingrıd Fischbach hastanedeki tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazanın meydana geldiği bölgedeki esnaflar yolda sık sık kazalar yaşandığını, araç sürücülerinin adeta yolda yarış yaptığını belirterek yetkililerin ’hızkes’ koymak suretiyle önlem almasını istedi.