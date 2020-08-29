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Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlere 3 bin lira ceza

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 11:12 | Son Güncelleme

Antalya’da motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 3 bin 137 TL idari ceza verildi.Vatandaşlar tarafından çekilen görüntünün ’antalya.hakkında’ isimli sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmasıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikleti kullanan kişinin İ.B.

Motosiklet üzerinde akrobatik hareketlere 3 bin lira ceza

Antalya’da motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketlerle trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 3 bin 137 TL idari ceza verildi.
Vatandaşlar tarafından çekilen görüntünün ’antalya.hakkında’ isimli sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanmasıyla harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri motosikleti kullanan kişinin İ.B. olduğunu tespit etti. Sürücüye plakanın farklı okunmasını sağlanacak şekilde değişiklik yapma, sürücü belgesiz araç kullanma, trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili yükümlülüklere uymama ve kask takmamak maddeleri gereğince toplam 3 bin 137 TL idari para cezası uygulandı.
Sürücü İ.B. hakkında, "Araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" hükmüne istinaden hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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