Motosiklet üzerinde dans eden kadın maganda yakalandı

Ramazan EGRİ-Gamze ŞiMŞEK-Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu'nda motosikletiyle ilerlerken, ayağa kalkarak adeta dans eden kadın trafik magandası E.U. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın motosiklet sürücüsüne toplam bin 237 lira trafik cezası kesilirken, ehliyetine geçici olarak el kondu. Şüpheli adli işlem yapılması için karakola teslim edildi.

D-100 Karayolu, Uzunçayır Mevkii'nde kameralar tarafından görüntülenen motosiklet sürücüsü yoğun trafik içinde tehlikeli hareketler sergileyerek otomobiller arasında adeta dans etmişti. Tehlikeli sürüş sırasında motosiklet üzerinde ayağa kalkan genç kadının sürüşü dakikalarca sürmüştü. Trafik magandasının bu hareketleri bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

Bin 237 LİRA CEZA KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler görüntülerin yayınlanmasının ardından harekete geçerek sürücü E.U.'yu gözaltına aldı. Şüpheliye 46/2-G(Aksine bir işaret bulunmadıkça sürücülerin trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmek) maddesine istinaden bin 2 TL, 66 (motorlu bisiklet sürenlerin manevra için isşaret verme hali dışında iki elleri ve motosiklet sürenlerin devamlı iki elleri ile taşıtlarını sürmeleri) maddesine istinaden 235 TL, toplamda bin 237 TL idari para cezası kesildi.