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Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

26.11.2020 20:14 | Son Güncelleme:
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Motosiklet üzerinde iğrenç olay! Yakalandı

İstanbul'da laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı cep telefonu kamerasına yansıyan ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla çok sayıda kullanıcının tepki gösterdiği motosiklet sürücüsü, gözaltına alındı. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunun 5 ayrı maddesinden toplam 5 bin 106 lira para cezası kesildi. Recep K. adlı şüpheli taciz iddialarıyla ilgili işlem yapılmak üzere Üsküdar Adliyesi'ne sevk edildi.

Sosyal medya üzerinde yayınlanan görüntülerde bir motosiklet sürücüsünün laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı görüldü. Kısa sürede büyük tepki gösterilen görüntülerde şüphelinin bir kadının kendisini uyarmasına aldırmadan taciz etmeye devam ettiği anlar kamera görüntülerine yansıdı.

POLİS SUÇLUYU MOTOSİKLETİYLE DOLAŞIRKEN BULDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis şüphelinin izini kısa bir süre içinde Üsküdar'da buldu. Trafik polisleri tarafından, motosikletiyle dolaşarak taciz edecek bir kadın aradığının tespit edildiği belirtilen şüpheli kısa bir kovalamacanın ardından Libadiye Caddesi üzerinde durdurularak gözaltına alındı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Recep K. 'ya 2918 sayılı K.T.K’nın 23/4 (Tescilli aracı plakasız kullanmak) maddesinden 2 bin 81 lira, 78/1b (Kask ve koruyucu başlık kullanmamak) maddesinden 132 lira, 36/3a (Sürücü belgesiz araç kullanmak) maddesinden 2 bin 473 lira, 34/a (Muayenesiz araç kullanmak) maddesinden 288 lira 47/1d (Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 5 bin 106 lira idari para ceza kesildi.

TACİZ İDDİALARIYLA İLGİLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli ayrıca taciz iddialarıyla ilgili hakkında işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi polis merkezine teslim edildi. (DHA)

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