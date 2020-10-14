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Motosiklet üzerinde tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 09:22 | Son Güncelleme

Bursa’da ikisi çocuk üç kişinin bindiği elektrikli bisiklet yürekleri ağza getirdi.Kameralara yansıyan olay, Bursa’nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarı’nda yaşandı.

Bursa’da ikisi çocuk üç kişinin bindiği elektrikli bisiklet yürekleri ağza getirdi.
Kameralara yansıyan olay, Bursa’nın en işlek caddelerinden Mudanya Bulvarı’nda yaşandı. Acemler Kavşağı’ndan merkez istikametine doğru ilerleyen elektrikli bisikleti görenler şaşkına döndü. Sürücü, önünde ayakta duran 5 yaşlarındaki çocuk ve arkasında düşmemek için sıkı sıkı tutunan 8 yaşlarındaki çocuk ile adeta kazaya davetiye çıkararak yol aldı. Toplam 3 kişinin bindiği elektrikli bisiklet, kısa süre sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.

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