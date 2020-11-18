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Motosiklet üzerindeki tehlikeli yolculuğa 2 bin 761 lira ceza

18.11.2020 13:09 | Son Güncelleme:
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Konya’da bir kişinin kaskı koluna takıp motosikletinin üstüne yatarak yolculuk yapması ve bu anların diğer yolcular tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sahibi ve 14 yaşındaki sürücüsünü tespit ederek 2 bin 761 lira cezai işlem uyguladı.Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde yaşandı.

Konya’da bir kişinin kaskı koluna takıp motosikletinin üstüne yatarak yolculuk yapması ve bu anların diğer yolcular tarafından kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, motosiklet sahibi ve 14 yaşındaki sürücüsünü tespit ederek 2 bin 761 lira cezai işlem uyguladı.
Olay, Cumartesi günü akşam saatlerinde merkez Karatay ilçesi Antalya Çevreyolu Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, plakası ve kimliği tespit edilemeyen sürücünün motosikletinin üzerine yatarak yolculuk yapması seyir halindeki diğer yolcular tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Motosikletinin üzerinde canını hiçe sayan motosiklet sürücüsünün görüntülerinin sosyal medya paylaşılması üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Kentteki EDS ve KGYS kayıtlarını inceleyen polis, motosiklet sahibinin M.D. ve sürücünün 14 yaşındaki A.A. olduğunu belirledi. Motosiklet sahibi M.D.’ye sürücü belgesiz araç kullandırtmak ve araç muayenesini yaptırmamak suçlarından toplamda 2 bin 761 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü A.A. hakkında ise trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten adli işlem yapılırken, motosiklet trafikten men edildi.

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