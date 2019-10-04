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Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2019 01:24 | Son Güncelleme

SAMSUN'da motosiklet üzerindeki E.K.'nın tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurulan motosiklet tamircisi Y.E.A., yaralandı. Saldırı anı, çevredeki güven kamerasına yansıdı.

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da motosiklet üzerindeki E.K.'nın tabancayla ateş açması sonucu bacağından vurulan motosiklet tamircisi Y.E.A., yaralandı. Saldırı anı, çevredeki güven kamerasına yansıdı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. H.S. idaresindeki bindiği motosikletle tamirci önüne gelen E.K., kapının önünde karşılaştığı motosiklet tamircisi Y.E.A.'ya tabancayla ateş etti. Birkaç el ateşlenen silahtan çıkan kurşunlar, Y.E.A.'nın, bacağına isabet etti. Şüpheliler motosikletle olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu yaralı motosiklet tamircisi, Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı Y.E.A.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, saldırı anı ise, çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin arka kısmında oturan saldırganlardan birinin, tamirci dükkânı önünde silahla ateş ettiği, ardından da hızla olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

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