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Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 19:24 | Son Güncelleme

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıl dönümü dolayısıyla Kütahya’da motosiklet ve off-road grupları bir araya gelerek Türk bayraklı kortej düzenledi.
Kütahya’da motosiklet ve off-road grupları bir araya gelerek motosiklet ve araçlarına taktıkları Türk Bayrakları ile 200 araçlık kortej düzenledi. Dumlupınar Stadı’ndan çıkarak şehrin cadde ve sokaklarında tur atan ekip, 19 Mayısa dikkat çekti. 30 off road ile farkındalık etkinliğine katıldıklarını söyleyen Serkan Sürücüoğlu, “Kütahya off road grubu olarak bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir araya geldik. Bayrağımıza destek bayrağımıza hizmet anlamında bu özel günde 30 aracımız ile birlikte farkındalık etkinliğine katılmış bulunuyoruz” dedi.
Amaçlarının şehirde farklı bir etkinlik oluşturmak olduğunu belirten Yasin Ergün, “Yine her bayram olduğu gibi bu bayramda toplandık. Bu bayram ayrıca off road grupları da destek verdiler. Bütün motosikletçiler ve off road’cular olarak Türk bayraklarını taktık ve 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı nedeni ile kortej hazırladık amacımız Kütahya’da farklı bir etkinlik oluşturmak” ifadelerini kullandı.
Dumlupınar Üniversitesi Motor Sporları Topluluğu Başkanı Merve Uzun, “Bugün ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını kutlamak için kortej yapacak.” diye konuştu.

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej

Motosiklet ve off-road’culardan Türk bayraklı kortej
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