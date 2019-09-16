HABER

Motosiklet ve otomobilin çaptığı yaya öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 19:30 | Son Güncelleme

Motosiklet ve otomobilin çaptığı yaya öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken önce motosiklet ardından da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçen Nasuh Güleş'e (59) önce M.K.A'nın kullandığı 09 YH 332 plakalı motosiklet, yola savrulmasının ardından aynı yönden gelen E.A yönetimindeki 09 D 9919 plakalı otomobil çarptı.

Ağır yaralanan Güleş, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Didim Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Sürücüler M.K.A. ile E.G. gözaltına alındı.

Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı Sümela Manastırı'yla ilgili tarihi sır! Bilinmeyen rahibe gerçeği ortaya çıktı
İBB Başkanı İmamoğlu Tarihi Yarımadayı gezdiİBB Başkanı İmamoğlu Tarihi Yarımadayı gezdi
Zonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiasıZonguldak'ta gazinin darbedildiği iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Aydın Didim trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Polisin zor anları! 'Ne kadar karizmatikler!'

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Saldırısı sonrası fiyatları rekor kırdı!

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

Kayseri'de iğrenç olay! Yeğenini yıllarca taciz etmiş

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

İBB Meclisi'nden İmamoğlu'na 'ihale' yetkisi

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Yeni sevgilisi evli mi? Bomba iddia...

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

Ege Üniversitesi'nde feci ölüm

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

7 kişi şehit olmuştu! Diyarbakır'daki saldırıda flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

11 yaşındaki çocuğa taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Polis zor kurtardı

Diyarbakır'da eylemin 14'üncü günü! HDP binası önünde battaniye gerginliği

HDP binası önünde battaniye gerginliği

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

'Şifalı' diye içiliyordu! Asılan yazıyı görünce büyük şaşkınlık yaşadılar

On Numara sonuçları 16 Eylül - MPİ canlı çekiliş

On Numara çekiliyor

Antalya’daki paraşüt kazasında yaralanan iki Rus turistten biri hayatını kaybetti

Havada savrularak palmiyelere çarpmışlardı! Acı haber geldi

Son dakika: TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

TEM'de TIR yangını! Trafik kilit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.