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Motosiklet yarışı ölümle bitti

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2019 22:26 | Son Güncelleme

NİĞDE’de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazad Ramazan Taş (16) hayatını kaybetti, Mustafa Z.

Motosiklet yarışı ölümle bitti

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazad Ramazan Taş (16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Niğde- Kayseri yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Z., iddiaya göre plakasız motosikletleriyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında motosikletlerin birbirlerine çarpmasıyla iki genç yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Taş’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mustafa Z. ise ambulans Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklet yarışı ölümle bittiMotosiklet yarışı ölümle bittiMotosiklet yarışı ölümle bittiMotosiklet yarışı ölümle bitti

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