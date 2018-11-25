Motosiklet yolun karşısına geçenlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA) - DÜZCE'de, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan yayaların arasına daldı. Kazada devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gidenn 26 yaşındaki Müslüm Kuru idaresindeki plakasız motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Burakcan Hamarat, 5 yaşındaki Gizem Kıdış ve annesi 42 yaşındaki Keziban Kıdış'a çarptı. Devrilen motosikletten savrulan Müslüm Kuru başına refüje çarptı. Ağır yaralanan Müslüm Kuru 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

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