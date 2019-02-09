"Motosikletçiler için bariyer uygulaması bir başlangıç"

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, motosikletçiler için bariyer uygulamasının bir başlangıç olduğunu belirterek, "Zor ve maliyetli bir konu. Ama Türkiye'de bu kadar hızlı bir şekilde başlanması, adımların atılması, pilot uygulama olarak buradan başlatılması beni çok mutlu etti." dedi.

Sofuoğlu, Antalya-Kemer yolundaki Çaltıcak mevkisinde düzenlenen "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması" programında, bariyerler konusunda çalışma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile emek sarf eden tüm motorculara teşekkür etti.

Bu konunun yıllardan beri gündemde olduğunu anlatan Sofuoğlu, "Ama bir türlü adım atamamıştık. Son zamanlarda özellikle böyle bir görev üstlenmemle benim boynumun borcu olmuştu. Nereden geldiğini bilen biri olarak motosikletçilere bu konuda destek olmak için elimden geleni yaptım. Bakanımıza gittik, beni kırmadılar." diye konuştu.

Türkiye'nin birkaç ayda bu çalışmayı başlattığını aktaran Sofuoğlu, bir haftadır yurt dışında olduğunu özelikle yollara çok dikkat ettiğini, Almanya ve Avustralya gibi gelişmiş ülkelerin hala bu konuda çok fazla ilerleyemediğini aktardı.