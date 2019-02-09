Motosikletçiler için yeni bariyer uygulamasına Antalya'dan start verildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ile, pilot olarak hayata geçirilen "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması"ını başlattı.

Bakan Turhan, Milletvekili Sofuoğlu ve beraberindeki motosiklet kullanıcılarıyla Antalya Sarısu piknik alanında bir araya geldi.

Motosikletçilerden Cengiz Sarıaslan ile burada tur atan Turhan, daha sonra grupla birlikte Antalya-Kemer yolundaki Çaltıcak mevkisine geçti. Burada, pilot olarak uygulanan "Motorcu Dostu Bariyer Sistemi Uygulaması"na start veren Turhan, tarih boyunca devletlerin, insanların güvenliği, huzuru ve mutluluğu için olduğunu söyledi.

Tüm icraatların temelinde insanın olduğuna dikkati çeken Turhan, ulaşım ve altyapı hizmetlerinde, vatandaşların can ile mal emniyetini muhafaza etmenin yanında, huzur ve konforunu da en üst düzeyde sağlamak kaygısıyla çalıştıklarını kaydetti.

Motosiklet kazaları kaynaklı kayıp ve hasarları en aza indirmek amacıyla uygulamasını başlattıkları oto-korkuluk sisteminin, bunun örneği olduğuna değinen Turhan, "Birtakım tedbirlerle motosiklet kazalarındaki can ve mal kaybının önüne geçmek, asgariye indirmek, pek çok ülkenin gündeminde olan bir konu. Motosikletler, ülkemizde trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 14'ünü oluşturuyor. 3 milyon civarında motosiklet, yollarımızda seyahat ediyor. Bu araçlar 2017'de gerçekleşen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasında üçüncü sırada yer alıyor. Kazalarda hayatı kaybeden sürücüler içerisinde de motosiklet sürücüleri ikinci sırada." diye konuştu.