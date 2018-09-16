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Motosikletçilerden trafikte farkındalık eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 21:15 | Son Güncelleme

Motosikletçilerden trafikte farkındalık eylemi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda bir araya geldi.

1 Ağustos tarihinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden motosiklet sürücüsü Yusuf Durup’u anmak ve trafik kazalarına dikkat çekmek amacıyla basın açıklaması KüçükÇiftlik Parkı önünde toplanan kortej, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na geldi.

Burada açıklama yapan Türkiye Motosiklet Platformu Başkan Yardımcısı Hakan Şener, trafikte motosiklet sürücüleri için gereken dikkatin gösterilmediğini belirterek, diğer araç sürücülerinden trafikte dikkatli olmalarını istedi.

Şener, "Araç sürücülerinin cep telefonları yerine yola, yan aynalara, çevrelerine dikkat etmelerini istiyoruz. 1 Ağustos 2018 günü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Yakası çıkışındaki Beylerbeyi yol ayrımında Yusuf Durup kardeşimiz işte böyle dikkatsiz bir sürücünün kurbanı olmuştur." dedi.

Trafik kazalarında hayatlarını kaybeden sürücüler ve şehitler için dua eden grup, ardından kazanın olduğu yere karanfil bıraktı.

1 Ağustos 2018 tarihinde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sapağı kaçıran bir otomobil, seyir halindeki motosiklete çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Durup olay yerinde hayatını kaybederken araç sürücüsü çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

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Motosiklet sürücülerinden trafikte farkındalık eylemi

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