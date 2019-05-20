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Motosiklete 5 kişi bindiler, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıktılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 13:58 | Son Güncelleme

Antalya’nın işlek caddesinde bir motosiklete 5 kişi binip, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıkan gençler, görenleri hayrete düşürdü.Antalya’nın en işlek caddelerinden Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar caddesinde mayıs ayında çekilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti.

Antalya’nın işlek caddesinde bir motosiklete 5 kişi binip, sığmayınca birbirlerinin üzerine çıkan gençler, görenleri hayrete düşürdü.
Antalya’nın en işlek caddelerinden Muratpaşa ilçesine bağlı Işıklar caddesinde mayıs ayında çekilen görüntü bu kadarına da pes dedirtti. Bir sürücünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde gençlerin, iki kişilik motosiklete 5 kişi bindiği, birinin sığmayıp arkadaşının omzunda yolculuk yaptığı gözlendi.
Kask da takmayan gençlerin tehlikeli yolculuğu çevredeki vatandaşları da hayretler içerisinde bıraktı. Benzer bir videoda, yine sosyal medyada Antalya’da çekilen bir görüntü başlığıyla paylaşılan görüntülerde yaşandı. Nisan ayında çekildiği belirtilen videoda, kasksız gençler elektrikli bir bisiklete 5 kişi bindi, sığmayan gençlerden birisi sürücünün omuzlarında, bir diğeri de ayakta yolculuk yaptı.

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