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  4. Motosiklete 6 kişi bindiler, çocuklar çuvalla taşındı

Motosiklete 6 kişi bindiler, çocuklar çuvalla taşındı

01.09.2024 12:50
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01.09.2024 12:50
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Adana'da 6 kişi bir motosiklete binerek yolculuk yapması görenleri hayrete düşürdü. 4 kişinin motosiklete bindiği ve yer kalmayınca 2 çocuğu da çuvallara koyup taşıyarak yolculuk yapılması, yürekleri ağza getirdi. O anlar ise diğer yolcular tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Adana Yüreğir ilçesi Cumhuriyet Caddesi Karataş Bulvarı’nda baba, 5 çocuğu ile 2 kişilik motosiklette yolculuk yaparak kazaya davetiye çıkardı. 2 kişilik motosikletlerde yer kalmayınca babanın bulduğu çare diğer yolcular tarafından görüntülendi.

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ÇUVALLARLA TAŞIDI

Önüne bir, arkasına da 2 çocuğunu oturtan baba, 2 küçük çocuğunu da motosikletin sağ ve soluna astığı çuvallarla taşıdı. Vatandaşlar tarafından trafik ışıklarında cep telefonuyla görüntülenen motosiklette, arkadaki kız çocuğunun kardeşleri düşmesin diye çuvalları elleriyle tutarak destek verdiği görüldü. Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen sürücü, yoluna devam edip uzaklaştı. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana motosiklet
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