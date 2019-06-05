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Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 16:59 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç, motosiklete ara gazı vermediği diye arkadaşını bıçakladı.İddiaya göre, Akhisar Masal Parkı’nın önünde arkadaşıyla birlikte motosikletle gezen 19 yaşındaki Ahmet Enes H.

Motosiklete ara gazı vermedi diye arkadaşını bıçakladı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bir genç, motosiklete ara gazı vermediği diye arkadaşını bıçakladı.
İddiaya göre, Akhisar Masal Parkı’nın önünde arkadaşıyla birlikte motosikletle gezen 19 yaşındaki Ahmet Enes H. ile Musa Y arasında ara gazı vermeme yüzünden tartıştı. Çıkan tartışmada Musa Y, Ahmet Enes H.’yi bıçaklayarak kayıplara karıştı. Yaralı şahıs olay yerinde geçen bir özel otomobil ile İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen şahıs ise kısa süre içerisinde asayiş ekipleri tarafından yakalandı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

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