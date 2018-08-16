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Motosiklete çarpan kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 00:14 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da kamyonetin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da kamyonetin çarptığı motosikletteki isimleri öğrenilmeyen 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası başka bir sürücü, kamyonet sürücüsüne döner bıçağıyla saldırmaya çalıştı.

Olay, akşam saatlerinde Sancaktar Mahallesi'nde bulunan hal pazarı kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 63 ZE 827 plakalı kamyonet, kavşaktan dönerken, yan yoldan çıkan 63 ZT 119 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motosikletteki kimlikleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan yaralıları, ilk müdahalenin ardından ambulansla Mehmet Akif İnan ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Bu sırada, adı öğrenilemeyen bir otomobil sürücüsü ise elinde döner bıçağıyla kamyonet sürücüsünün yanına gitti. Otomobil sürücüsü, "Neden kaza yaptın, seni keserim" diyerek kamyonet şoförüne saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girerek otomobil sürücüsünü uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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