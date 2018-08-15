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Motosiklete çarpıp kaçan otomobilin sürücüsünü özel ekip buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2018 10:42 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklete çarpıp, sürücüsü Emircan Taşlıçay'ın (17) ağır yaralanmasına neden olan otomobili, polis, aynı marka ve modelde 556 aracı inceleyerek buldu.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklete çarpıp, sürücüsü Emircan Taşlıçay'ın (17) ağır yaralanmasına neden olan otomobili, polis, aynı marka ve modelde 556 aracı inceleyerek buldu. Otomobil ürücüsü Devlet T. (40), gözaltına alındı. Kaza, pazar günü saat 22.00 sıralarında merkez Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi Mıllış Nuri Caddesi'nde meydana geldi. Emircan Taşlıçay yönetimindeki 46 LE 338 plakalı motosiklete otomobil çarpıp kaçtı. Ağır yaralanan Taşlıçay, ambulansla götürüldüğü Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlatan polisin ifadesine başvurduğu görgü tanıkları, havanın karanlık olması nedeniyle aracın plakasını göremediklerini, ancak kırmızı veya bordo renkli bir otomobil olduğunu söyledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, sürücünün yakalanması için özel bir ekip kurdu. Olayın meydana geldiği yerdeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekip, tarife uyan ve plakası belirlenemeyen bir otomobilin olay yerine yakın noktadan hızla ilerlediğini, ön sağ tarafında da ayyıldız arma olduğunu tespit etti. Kahramanmaraş'ta aynı marka ve modeldeki kırmızı ve bordo renkli otomobillerin kaydını çıkaran ekip, şehirdeki 556 aracın geçmiş PTS görüntülerini inceledi. Otomobilin Devlet T.'ye ait 46 HB 740 plakalı otomobil olduğu saptandı. Devlet T. evinde gözaltına alınırken, otomobil de bahçesinde üzerine çadır örtülmüş şekilde bulundu. Kaza sonrası araçtaki ay-yıldız armasını da söken Devlet T., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü emniyette suçunu itiraf etti.

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