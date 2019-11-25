HABER

Motosiklete çarpıp kaçan sürücüyü polis yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.11.2019 23:15 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde motosiklete çarpıp sürücüsünün yaralanmasına neden olduktan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bağlık Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Murat K. yönetimindeki 34 VF 3827 plakalı minibüs, dönüş yaptığı esnada Hasan Karaduman'ın kullandığı 67 AAD 913 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle metrelerce savrulan Hasan Karaduman, haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı. Hasan Karaduman’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü Murat K.'nın olay yerinden kaçtığını söyleyen görgü tanıkları, ''Vuran arkadaş kaçtı gitti. Araçtan bile inmedi. İnsan bir arabadan iner bakar. O aradan geliyordu. Yol vermesi gerekiyordu." diyerek tepki gösterdi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa sürede Süleymanlar Mahallesi İstasyon Caddesi'nde yakaladı. Murat K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

PARTNER7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi7 yıllık eşini aldattı mı? El ele görüntülendi
İzmir'de sağanak etkili oldu İzmir'de sağanak etkili oldu 
Lösemi teşhisi konulan öğretmene eski öğrencilerinden destekLösemi teşhisi konulan öğretmene eski öğrencilerinden destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

Müge Anlı'da anlattı! Kocasını bakkala gönderip karısına...

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

CHP Sözcüsü Öztrak'tan Muharrem İnce'nin 'çete' sözlerine yanıt

Kocası aldatırken yakalandı

Kocası aldatırken yakalandı

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Tüm partilerden destek geldi! İsmi her yerden silinecek

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Küçükçekmece'de dehşet! Pencereden atıldılar mı, atladılar mı?

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

Şişli'deki iğrenç olayda mahkeme kararını verdi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Meteoroloji uyardı: Çok kuvvetli ve şiddetli geliyor

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İnce'nin ardından bir açıklama daha geldi!

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

İBB'den flaş karar! İptal edilmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaralı üşümesin diye battaniye ile sardılar

Üşümesin diye battaniye ile sardılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Film gibi! Uçurumdan yuvarlanan otomobilden son anda atladılar

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

Küçükbaş hayvanları çalan hırsızlar bakın yakayı nasıl ele verdi!

25 Kasım 2019 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte On Numara şanslı rakamları

On numara çekiliş sonuçları açıklandı

Antalya'da korkunç olay! İnşaatta cinsel istismara uğradı

Her satırı iğrenç! Tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta...

İstiklal Caddesi’nde kadınların 25 Kasım yürüyüşüne polis müdahalesi

Taksim'de kadınların eylemine müdahale!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.