Motosiklete çarpmamak için refüje çarpıp 50 metre takla attı: 4 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otomobilde bulunan 2 kişi vatandaşlarca araçtan çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kaza güvenlik kameralarınca da saniye saniye kaydedildi.

Kaza, Manavgat-Alanya D-400 karayolu Ulualan mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Volkan M.İ.’nin kullandığı 46 AAZ 985 plakalı otomobil, Demirciler Kavşağı’ndaki trafik ışıklarında refüje çarptıktan sonra yaklaşık 50 metre takla atarak yolda ters döndü. Yanmaya başlayan otomobil, çevredeki vatandaşlarca söndürülürken otomobilde sıkışan 2 kişi yine vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

Kazayı gören vatandaşlar, kazanın ardından otomobilden 2 kadının çıktığını ve diğer yaralıların durumlarına bile bakmaksızın hızla olay yerinden uzaklaştığını belirtti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Volkan M.İ. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Sefa S., olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Diğer taraftan kaza sırasında otomobilde bulunduğu iddia edilen Çiğdem A. ve Pınar K.’nın kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavilerini yaptırdıkları öğrenildi.

Kaza anı yol kenarında bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Alanya istikametinden gelen otomobilin aşırı hızlı olduğu, kavşakta bekledikten sonra yola çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyonu kırınca refüje çarpıp takla attığı görülüyor.

