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Motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de valiz taşıdılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 06:15 | Son Güncelleme

D-100 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de yanlarında bir valiz taşıdılar.

Motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de valiz taşıdılar

Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) D-100 Karayolu'nda tehlikeye aldırmadan motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de yanlarında bir valiz taşıdılar. Olay D-100 Karayolu Edirne istikametinde gece saatlerinde meydana geldi. Bir
motosiklete binen 2 kişi düz otururken 3'üncü kişinin hem ters binmesi hemde eliyle bir valizi taşıması dikkat çekti. Tehlikeye aldırmadan yolda ilerleyen motosiklet D-100 Karayolu'ndan, Bahçelievler istikametine döndü. Sokak aralarında da yolculuğuna devam eden motosiklet sürücüsü zaman zaman da devrilme tehlikesi yaşadı. Motosiklete binen 3'üncü kişi valizi tutmakta zorluk çektiği görüldü. Bir süre sokak aralarında yolcuğuna devam eden motosiklet sürücüsü gözden kayboldu.

(FOTOĞRAFLI)

Motosiklete hem 3 kişi bindiler hem de valiz taşıdılarMotosiklete hem 3 kişi bindiler hem de valiz taşıdılar

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