Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu

Tehlikeli yolculuk, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yeni yapılan yolda dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. Konyaaltı'ndan Kepez yönüne giden ve üzerinde iki erkeğin bulunduğu motosikletin arkasına tutunan patenli iki kızı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen genç kızları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yolda bir süre bu şekilde ilerleyen gençler daha sonra kameraların görüş alanından çıktı.



