HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu

Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2020 18:35 | Son Güncelleme

Antalya'da iki gencin bindiği motosiklete tutunan patenli kızlar, yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. O anları bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Motosiklete tutunan patenli iki genç kızın tehlikeli yolculuğu

Tehlikeli yolculuk, Muratpaşa ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde yeni yapılan yolda dün saat 22.30 sıralarında yaşandı. Konyaaltı'ndan Kepez yönüne giden ve üzerinde iki erkeğin bulunduğu motosikletin arkasına tutunan patenli iki kızı görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Yoğun trafikte tehlikeye aldırış etmeden ilerleyen genç kızları, bir vatandaş cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Yolda bir süre bu şekilde ilerleyen gençler daha sonra kameraların görüş alanından çıktı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERGazetecilere küfrettiGazetecilere küfretti
Düğün karıştı! Gelin hastanelik olduDüğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Bu belirtiler donakalım hastalığına işaret ediyor!Bu belirtiler donakalım hastalığına işaret ediyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
İçişleri Bakanlığı'ndan flaş '30 Ağustos' açıklaması
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı!
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Önünde diz çöktü! Olay poza bomba yorum: Düğüne çağırmadınız...
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Eleme adayı belli olurken ortalık karıştı! Kağıdı fırlattı
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Flaş karar! Risk grubundaki çalışanlar izinli sayılabilecek
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
Kadına tokat atan adam sert kayaya çarptı
İlginizi Çekebilir
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Doktor Hacer'i 7 yıl taciz etti, meşhur oldum diye paylaştı!
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel istismar sanığı Musa Orhan tutuklandı
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Cinsel saldırıya uğradı, hayatını kaybetti! Şüpheli Musa Orhan için harekete geçildi
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
Siyanür kabusu döndü! Genç kadın kahve istedi ve...
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
İşte şekerli çay lekesini çıkarmanın püf noktaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Türkiye'nin Maldivleri'ne hafta sonu akını
'Türkiye'nin Maldivleri'ne hafta sonu akını
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Pompalı tüfek dehşeti! Eşini, çocuğunun gözleri önünde vurdu
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki genç boğuldu
Piknikte ırmağa giren 17 yaşındaki gençten kahreden haber
Denizli'de düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Düğün karıştı! Gelin hastanelik oldu
Acı haber! Balık tutmaya gittiği barajda boğuldu
Balık tutmaya gitmişti... Acı haber
Gün batımını izlerken uçurumdan düşüp öldü
Kahreden olay! Gün batımını izlemek isterken...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.