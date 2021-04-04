HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar

Motosiklete yüzüstü yatıp akrobasi yaptılar, polisi görünce yaya olarak kaçtılar

04.04.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da kasksız iki gencin motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı.

Antalya’da kasksız iki gencin motosikletlerini kask olmadığı halde yüzüstü yatarak kullanması tehlikeye davetiye çıkardı. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan tehlikeli yolculuk, gençlerin uygulama noktasındaki polisleri görmesiyle son buldu. Kimliği belirsiz gençlerin bırakıp yaya olarak kaçtıkları motosikletler trafik oto parkına çekildi.
Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya’da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketi pes dedirtti. Aksu’dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü. Sürücülerinden birinin o şekilde motosikleti tek elle kullandığı anlar da görüntülendi. İki sürücünün yüzüstü yatarak motosikletle seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aksu ilçe merkezine kadar şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk yapan iki genç daha sonra gözlerden kayboldu.
Uygulama noktasını görünce motorları bırakıp yaya olarak kaçan gençler kayıplara karışırken, motosikletler trafik görevlilerince otoparka çekildi. Motosikletlerin, yapılacak işlemin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duyduDuygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu
Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!Korona nedeniyle penisi 'saatlerce' erekte kaldı!

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Yıkılan binanın altında kalıyordu! İşte kurtulma anı

İnanılmaz! Enkazdan böyle kurtuldu

Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

Tunceli’de teröristlerin kullandığı mağara imha edildi

İstanbul'da şehrin ortasında köy hayatı yaşıyorlar

Şehrin ortasında köy hayatı yaşıyorlar

Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını

Tekirdağ'da 5 noktada orman yangını

Samsun'da şaşırtan trafik! Manzarayı gören 'Bugün kısıtlama yok mu' sorusunu sordu

O ilde 'Kısıtlama yok mu' dedirten manzara

Okullar ne zaman kapanacak? MEB duyurdu "Okullar kapanacak mı"

Okullar kapanıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.