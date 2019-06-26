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Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kuşadası’nda 42 yaşındaki bir kişi, sürekli arıza yaparak kendisini yolda bırakmasına sinirlendiği motosikletini ateşe verdi.

Kuşadası’nda 42 yaşındaki bir kişi, sürekli arıza yaparak kendisini yolda bırakmasına sinirlendiği motosikletini ateşe verdi. Polis ve itfaiyecilerin ikna edemediği vatandaş, yolun ortasına geçerek kendisine ait motosikletin yanışını sigara içerek seyretti.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Adasan Sanayi Sitesi’nde panjurculuk yapan 42 yaşındaki Deniz Püçkün, kendisine ait motosiklet ile Söke-Kuşadası karayolunun Kalafat Dağı mevkiinde seyir halindeyken saat 02.30 sıralarında motosikleti bir anda arıza yaptı. Daha önce de motosikletinin arıza yapması nedeniyle birkaç kez yolda kalan ve "Bir daha arıza yaparsa yakacağım" diye kendi kendine söz verdiğini söyleyen Deniz Püçkün, bu kez çok sinirlendi ve eline çakmağı alarak motosikleti deposundan ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ve polis ekiplerinin ikna edemediği Püçkün, karayolunun ortasında oturarak, alevler içinde kalan motosikletinin yanışını izledi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen tamamen yanan motosiklet kullanılamaz hale geldi.
Kuşadası Adasan Sanayi Sitesi’nde panjurculuk yapan Deniz Püçkün, “Daha önce de birkaç kere motosikletim arıza yapıp beni yolda bırakmıştı. Son arıza yaptığında kendi kendime söz vermiştim, bir daha arıza yaparsa bu motosikleti arıza yaptığı yerde yakacağım diye. Bu akşam da Davutlar kavşağındaki Efes evlerine arkadaşlarımın yanına gittim. Dönerken motosikletim arıza yaptı. Çok sinirlendim. Daha önce kendime verdiğim söz aklıma geldi. Depo kısmından motosikleti ateşe verdim, cayır çayır yanmaya başladı. Yolun ortasına geçip kendi motosikletimin yanışını seyrettim. Şimdi çok rahatladım, bu lanet motosiklet bir daha beni yolda bırakamayacak. Kendi paramla aldım, kendime ait bir motosiklet. Beni sürekli yolda bırakmasından bıkmıştım" dedi.

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti

Motosikleti arıza yapınca sinirlenip ateşe verdi, oturarak yanışını seyretti
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