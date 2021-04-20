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Motosikleti çalınan kurye isyan etti

20.04.2021 16:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kağıthane'de Sedat Ay'ın kuryelik yaptığı motosikleti sahur vakti kimlikleri belirsiz 3 şüpheli tarafından çalındı. Motosikletiyle eşi ve 2 çocuğunun geçimini sağlayan Ay, "Motosikletim bulunmazsa köye taşınmak zorundayım" dedi. Motosikletin çalınma anı ise, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Hırsızlık olayı, geçen cuma gecesi, Billur Sokak'ta yaşandı. Sahur vakti sokağa gelen kimlikleri belirsiz 3 kişiden biri çevreyi gözetledi. Diğer ikisi ise Sedat Ay'ın park halindeki motosikletini iterek, yola çıkartıp, çaldı. İkisinin başında kask bulunan şüpheliler kayıplara karışırken, sabah işe gitmek için evden çıkan Sedat Ay, motosikletinin yerinde olmadığını gördü. Ay, sokakta bulunan güvenlik kameralarını alıp, polise gitti. Ay'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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'BENİM VARIM YOĞUM MOTOSİKLETİMDİ'

Çalınan motosikletiyle kuryelik yapıp ailesini geçindirdiğini anlatan Ay, "Bulunamazsa köye döneceğim" dedi. Sedat Ay, "Motorumu evimin karşı tarafına bıraktım. Her gün oraya bırakıyordum. Sahur yaptım. Her zaman motorumu kontrol ediyordum. Pencereye çıkarak motora baktım. Yerinde duruyordu. Sabah 08.00'de baktığımda motorum yerinde yoktu. Sokaktaki kamera kayıtlarına baktım. Sabah 04.00 sıralarında üç kişi kafalarında kaskla gelmiş. Arka sokakta bu hafta bizim arkadaşın da motorunu çalmışlar. Üç kişi alıp, götürüyorlar. Gören duyan olursa inşallah bir irtibata geçerler. Çalmadığım kapı kalmadı. Ama bir dönüş olmadı. Bu motosiklet 20 bin lira civarındaydı. Ama benim varım yoğum o. Bu hafta artık köyüme taşınacağım. Kuryelik yapıyorum. Varımı yoğumu motora yatırmıştım. Kendi motorumla çalışıyordum. Şimdi köyüme Şanlıurfa'ya gideceğim. Artık umudumu kestim. Sürekli cebimden yiyorum. İki çocuk var. Kirada oturuyorum" diye konuştu.

HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağa gelen 3 kişinin etrafı kontrol edip, park halindeki motosikletin yanına gitmeleri ile birinin gözcülük yapması, diğer iki kişinin motosikleti iterek götürmesi yer alıyor. Şüphelilerden biri motosiklete binerek uzaklaşırken, diğer ikisi ara sokağa girerek izlerini kaybettiriyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane
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