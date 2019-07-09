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Motosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2019 21:59 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklet tamircisinin boğazına bıçak dayayıp, aracını gasbeden 2 kişi, tutuklandı.

Motosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta motosiklet tamircisinin boğazına bıçak dayayıp, aracını gasbeden 2 kişi, tutuklandı. Gasbettikleri motosikletle hırsızlık yapan şüphelilerden Enes B.'nin (18), 51 suç kaydı olduğu ve 2 hafta önce çıkan kavgada mahalle bekçisi Murat A.'yı bıçakladığı ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı ortaya çıktı.
Olay, dün akşam saatlerinde Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. 2 kişi, motosiklet tamircisi Hasan G.'nin hurda olarak aldığı plakasız motosikleti boğazına bıçak dayayıp gasbetti. İhbar üzerine çalışma başlatan polis, yaptıkları incelemede şüphelilerin Yaşar Z. (18) ile Enes B. olduğunu tespit etti. Şüphelilerle ilgili yapılan araştırmada Yaşar Z.'nin 23, Enes B.'nin ise 51 suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelilerin gasbettikleri motosikletle iki ayrı hırsızlık yaptığı belirlendi. Yaşar Z. ve Enes B., mahalle bekçileri tarafından yakalandı.
ÇEKİN DE MEMLEKET YAKIŞIKLI GÖRSÜN
Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Enes B. ile Yaşar Z. tutuklanarak cezaevine konuldu. Cezaevine teslim edilmeden önce hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerden Enes B., kendisini görüntüleyen gazetecilere "Çekin de memleket yakışıklı görsün" dedi.
BEKÇİYİ BIÇAKLAMIŞTI
Öte yandan, Enes B. 2 hafta önce mahalle bekçisini bıçaklamıştı. 24 Haziran'da meydana gelen olayda iki kişiyle kavga eden Enes B., olaya müdahale eden mahalle bekçilerinden Murat A.'yı sağ bacağından bıçaklayarak yaralamış, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

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Motosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktıMotosikleti gasbeden 18 yaşındaki şüphelinin 51 suç kaydı çıktı

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