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Motosikleti gece yarısı böyle çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 12:58 | Son Güncelleme

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gece yarısı bir iş yerinden motosikletin çalınma anları kameraya yansıdı.Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında bir tabelacının önünde duran motosiklet yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çalındı.Hırsızlık anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Motosikleti gece yarısı böyle çaldı

Bursa’nın Gemlik ilçesinde gece yarısı bir iş yerinden motosikletin çalınma anları kameraya yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, gece saat 02.30 sıralarında bir tabelacının önünde duran motosiklet yaşı küçük olduğu tahmin edilen bir kişi tarafından çalındı.
Hırsızlık anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde hırsızın önce etrafı kontrol ettikten sonra, motosikleti eliyle ittirerek götürmesi dikkat çekti.
Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik kameralarını inceledikten sonra soruşturma başlattı.
Genç motosiklet hırsızı her yerde aranıyor.

Motosikleti gece yarısı böyle çaldı

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