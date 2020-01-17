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  4. Motosikleti ile kaza yapan genç, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

Motosikleti ile kaza yapan genç, metrelerce sürüklenerek hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 05:50 | Son Güncelleme

İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola savruldu.

Halil İbrahim KARABIYIK / İZMİR,(DHA) - İZMİR'in Buca ilçesinde, motosikleti ile otoyolda ilerleyen Haldun Aydoğdu (24), henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybederek yola savruldu. Kaza sırasında, metrelerce sürüklenen genç olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 02.00 sıralarında İzmir Çevreyolu 6. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İddiaya göre, 35 NL 135 plakalı motosikleti ile Gaziemir yönünden Buca istikametine ilerleyen Haldun Aydoğdu, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hâkimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosikletten yola savrulan Aydoğdu, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Aydoğdu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma ilgili soruşturma başlatılırken, Aydoğdu'nun cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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