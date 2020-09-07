HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosikleti ile kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

Motosikleti ile kaza yapan polis memuru ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 23:58 | Son Güncelleme

Eskişehir’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre kaza, Yenikent Mahallesi Mustafa Özer Caddesi’nde meydana geldi.

Eskişehir’de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, polis memuru olduğu öğrenilen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Yenikent Mahallesi Mustafa Özer Caddesi’nde meydana geldi. Murat K. (19) idaresindeki otomobil, polis memuru Cüneyt Tuga’nın (47) kullandığı motosiklete çarptı. Olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis memuru Tuga, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesine (ESOGÜ) kaldırıldı. Durumunun kritik olduğu öğrenilen Tuga, ameliyata alınırken, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve çok sayıda polis ekibi hastaneye gelerek yaralı meslektaşları hakkında bilgi aldı. Öte yandan Emniyet Müdürü Dinç, müdür yardımcıları ile birlikte olay yerine giderek incelemede bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama! Siz de kullanıyorsanız... Uzmanlardan önemli açıklama!
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajıDiyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı
Araba neden vitese geçmez?Araba neden vitese geçmez?
1/
En Çok Okunan Haberler
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! 'İtiraf ediyorum...'
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılmıştı! 'İtiraf ediyorum...'
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı!
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
Tarihi transfer için Emre Belözoğlu devrede!
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
ÖTV etkisi: Bir haftada yüzde 30 azaldı
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Kritik toplantı sonrası Erdoğan'dan önemli açıklamalar
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
7 Eylül Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı
İlginizi Çekebilir
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Bakan Koca çok önemli koronavirüs uyarısı! Sayıları paylaştı
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Doğan Şentürk duyurdu: Fatih Portakal'ın ayrılığı...
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Bakan Soylu'dan KPSS açıklaması
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Korkunç olay! Çığlıklarına komşuları yetişti
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? İçişleri'nden flaş açıklama!
Diğer Haberler
Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
Aydın'da dere kenarında vurulan kişi hayatını kaybetti
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ulaşım zammını açıkladı, özür diledi
Belediye Başkanı zam kararını açıkladı, özür diledi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan başsağlığı mesajı
Adana’da 29 saniyelik kuyumcu soygunu güvenlik kameralarına yansıdı
Kuyumcuda korku dolu anlar! Her şey 29 saniyede yaşandı
Kocaeli'de 3 ilçeyi böcekler istila etti
Bir il alarmda! 3 ilçeyi böcekler istila etti
Kocaeli'de park halindeyken alev alan minibüs kullanılmaz hale geldi
Park halindeyken alev alan minibüs küle döndü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.