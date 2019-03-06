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Motosikleti ile trafikte tehlike saçan maganda yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

Maltepe’de sahil yolunda seyrettiği sırada motosikletine yakıt dolduran, iki elini motosikletin gidonundan çekerek telefonla konuşan maganda yakalandı.

Maltepe’de sahil yolunda seyrettiği sırada motosikletine yakıt dolduran, iki elini motosikletin gidonundan çekerek telefonla konuşan maganda yakalandı. M.O.M adlı şahsa toplam 686 TL para cezası kesilirken hakkında işlem yapılmak üzere polis merkezi amirliğine sevk edildi. Ayrıca motosiklet de trafikten men edildi.
Maltepe’de M.O.M adlı şahıs, sahil yolunda aracıyla seyrettiği sırada yine motosikletle ilerleyen bir arkadaşını aramak için iki elini gidondan çekmiş, telefonla konuşmuştu. Ardından şahıs yol üzerinde seyir halindeyken arkadaşından aldığı benzin bidonu ile motosikletine yakıt ikmali yaparak trafiği tehlikeye sokmuştu. Hem kendi hem de yoldaki diğer sürücülerin canını hiçe sayan maganda yakalandı. Trafik magandası şahsa toplamda 686 tl para cezası kesildi, motosikleti ise trafikten men edildi. Ayrıca şahıs, hakkında işlem yapılmak üzere Maltepe Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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