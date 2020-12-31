Motosikleti kısıtlama saatinde maskesiz çaldılar 8 bin 300 TL ceza aldılar

Manavgat’ta yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanması ve maskeleri olmaması nedeniyle 2 şüpheliye 4 bin 50’ şer lira para cezası uygulandı.

İlk hırsızlık olayı 27 Aralık Pazar günü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde yaşandı. Kırlar Kasap isimli iş yerine ait 07 ALB 474 plakalı motosiklet, 1012 Sokakta bulunan pidecinin önünde park halindeyken, motosikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı.

Motosikleti elemanının pide salonuna uğradığı sırada üzerinde anahtarıyla kısa süreliğine bıraktığını belirten Ahmet Kır “Motosiklet adeta sır oldu uçtu. İş yerimizdeki güvenlik kamerasından baktığımızda bir başka motosikletle gelen 2 kişiden birisinin bizim motosikleti çalıştırıp kaçtığını gördük. Hemen polise haber verdik” dedi.

Hırsızlık olayından 2 gün sonra Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen Ahmet Kır, motosikletini cezaevinde birlikte yattığı M.T. isimli şahsın getirip kendisine teslim ettiğini, 2 kişinin kendisine gelerek motosikleti satmaya kalktıklarını, motosikleti tanıdığı için getirip kendisine teslim ettiğini söylediğini belirtti.