HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Motosikleti kısıtlama saatinde maskesiz çaldılar 8 bin 300 TL ceza aldılar

Motosikleti kısıtlama saatinde maskesiz çaldılar 8 bin 300 TL ceza aldılar

31.12.2020 12:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manavgat’ta yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanması ve maskeleri olmaması nedeniyle 2 şüpheliye 4 bin 50’ şer lira para cezası uygulandı.İlk hırsızlık olayı 27 Aralık Pazar günü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde yaşandı.

Manavgat’ta yaşanan iki ayrı hırsızlık olayında şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kalırken hırsızlık olayının sokağa çıkma yasağı sırasında yaşanması ve maskeleri olmaması nedeniyle 2 şüpheliye 4 bin 50’ şer lira para cezası uygulandı.
İlk hırsızlık olayı 27 Aralık Pazar günü Aşağı Pazarcı Mahallesi 1012 sokak üzerinde yaşandı. Kırlar Kasap isimli iş yerine ait 07 ALB 474 plakalı motosiklet, 1012 Sokakta bulunan pidecinin önünde park halindeyken, motosikletle gelen 2 kişi tarafından çalındı.
Motosikleti elemanının pide salonuna uğradığı sırada üzerinde anahtarıyla kısa süreliğine bıraktığını belirten Ahmet Kır “Motosiklet adeta sır oldu uçtu. İş yerimizdeki güvenlik kamerasından baktığımızda bir başka motosikletle gelen 2 kişiden birisinin bizim motosikleti çalıştırıp kaçtığını gördük. Hemen polise haber verdik” dedi.
Hırsızlık olayından 2 gün sonra Cumhuriyet Polis Karakoluna gelen Ahmet Kır, motosikletini cezaevinde birlikte yattığı M.T. isimli şahsın getirip kendisine teslim ettiğini, 2 kişinin kendisine gelerek motosikleti satmaya kalktıklarını, motosikleti tanıdığı için getirip kendisine teslim ettiğini söylediğini belirtti.

Polis peşini bırakmadı
Güvenlik kameralarından yola çıkan asayiş ekipleri, motosikleti sahibine teslim eden M.T. ve B.T. isimli şahıslar tarafından çalındığını belirledi. Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler tarafından yakalanan M.T. ve B.T., emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. M.T. ve B.T.’ye sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suçundan 3 bin 150, maske takmamaktan 900’er olmak üzere 4 bin 50’şer TL para cezası uygulandı.

Şelale mahallesindeki park halindeki motosikleti çaldı
16 Aralık tarihinde Şelale Mahallesi 3567 Sokakta park halindeki 07 LJ 837 plakalı motosikletin çalınmasının ardından çalışma başlatan Asayiş Büro ekipleri, motosikleti çalan M.A.’yı Şelale Mahallesinde motosikletle birlikte yakaladı. Motosiklet sahibine teslim edilirken, M.A., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Yarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacakYarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacak
İşte en uygun kış lastikleri!İşte en uygun kış lastikleri!
1/

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Kahreden olay! Baba ve oğlu bir gün arayla koronavirüse yenik düştü

Kahreden olay! Baba ve oğlu bir gün arayla koronavirüse yenik düştü

Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı: Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim

Alkollü sürücüyle polisin diyaloğu sosyal medyayı salladı:

Otobüs şoförüne saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

İfadesi 'pes' dedirtti: Canım sıkıldığı için saldırdım

Antalya'da korkulu anlar: Yıkımı yapılan bina iş makinesinin üzerine devrildi

Korkulu anlar: Ortalık savaş alanına döndü

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan yılbaşı kısıtlamalarına ilişkin flaş açıklama

Yarın sabaha kadar girişler sınırlandırılacak

Sivas'ta fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Fıkra gibi olay! Bu odanın altından yol geçiyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.