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  4. Motosikleti paramparça oldu! Ölümden kıl payı kurtuluş saniye saniye görüntülendi

Motosikleti paramparça oldu! Ölümden kıl payı kurtuluş saniye saniye görüntülendi

16.02.2022 15:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletinde motosikletli bir sürücü hemzemin geçitte trenin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Hindistan’ın Uttar Pradesh eyaletine bağlı Auraiya bölgesindeki Achalda tren istasyonu yakınlarında motosikletli bir sürücü, hemzemin geçitte hızla gelen yolcu trenine çarpmaktan son anda kurtuldu.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Yolun karşısına geçmek isteyen seyir halindeki sürücü sol taraftan gelen treni fark ederek motosikletini durdurup koşarak raylardan kaçmaya çalıştı. Trenin motosiklete çarpmasıyla darbe alan şahıs yere düşerek yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan sürücü demiryolundan koşarak uzaklaştı.

Sürücünün ışıkları beklemeden karşıya geçmeye çalıştığı için meydana geldiği tahmin edilen kazada, motosiklette büyük hasar meydana geldiği öğrenildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan
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