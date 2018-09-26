Motosikleti, üzerine yatarak kullanırken görüntülendi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de bir kişinin üzerine yattığı motosikletle tehlikeli yolculuğu, cep telefonunun kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün park halindeki bir kamyona çarpmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
D-400 karayolu Tarsus yönünde, motosikletin üzerine uzanarak süratle güvenlik şeridinde seyreden kasksız sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Zaman zaman kamyon ve TIR gibi ağır vasıtaların arasında tehlikeli bir şekilde ilerleyen sürücü, park halindeki bir kamyona çarpmaktan da son anda yaptığı manevra ile kurtuldu.
O anlar, bir otomobilde yolculuk yapanlar tarafından saniye saniye cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti, çok sayıda eleştirel yorum aldı.
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