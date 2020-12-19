Motosikleti yüksek ses çıkaran kuryeye 1500 TL ceza

Olay, saat 15.30 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi’nde meydana geldi. Lokantada çalışan kurye Fezayi Sağlam, yemek götürmek için yola çıktı. Caddede kontrol yapan polisler, Sağlam'ı durdurdu. Polis ekipleri kuryeye motorun egzozu yaptırması konusunda uyardı.

Tamirhanelerin kapalı olduğunu, siparişi yetiştirmesi gerektiğini söyleyerek gitmek isteyen Fezayi Sağlam'a çevreyi rahatsız ettiği gerekçesiyle Kabahatler Kanunu’ndan ve motosiklete izinsiz sepet takmaktan 1516 TL idari para cezası uygulandı.

(DHA)

