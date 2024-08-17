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  4. Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı! Ehliyetsiz sürücü yakalandı

Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı! Ehliyetsiz sürücü yakalandı

17.08.2024 15:43
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Isparta’nın yalvaç ilçesinde ehliyetsiz motosiklet sürücüsü 5 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Meydana gelen olayda motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük çocuk yaralandı.

Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki kız çocuğu yaralandı! Ehliyetsiz sürücü yakalandı

Kaza, dün gece saatlerinde Isparta’nın Yalvaç ilçesine bağlı Çarşı Mahallesi Hükümet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen ehliyetsiz sürücü motosikleti ile seyir halinde iken cadde üzerinde karşıdan karşıya geçe S.D’ye (5) çarptı. Çarpışmanın etkisi ile motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçarken, küçük kız yaralandı.

KIZ ÇOCUĞU HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yalvaç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, ekiplerin çalışması sonucu, olay yerinden kaçan motosiklet sürücüsü yakalandı. (İHA)

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Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Isparta motosiklet
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