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Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti

21.04.2021 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ile torunu motosikletin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Motosiklet sürücüsünün de ağır yaralandığı kazada, ölenlerin yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Motosikletin çarptığı anneanne ve torunu hayatını kaybetti

Olay, saat 18.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Alavardı Mahallesi Beyşehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet U. idaresindeki 42 AFH 792 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Feruzet Koçak (57) ile torunu 6 yaşındaki Ayşe Miray Doğru’ya çarptı.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Feruzet Koçak olay yerinde, torun Ayşe Miray Doğru ise hastanede hayatını kaybetti. Ölen anneanne ile torunun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. Ölen kadının cenazesinin yanına gelen yakını da gözyaşlarını tutamadı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet U. ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Konya
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