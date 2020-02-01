Motosikletin çarptığı hamile kadın, yaralandı

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye motosiklet çarptı. Nazife S. ile motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında, Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Tunç yönetimindeki 35 AGD 615 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan 3 aylık hamile Nazife S.'ye çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, hamile Nazife S. ile yere düşen kasksız motosikletli Tunç yaralandı.

Çağırılan ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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