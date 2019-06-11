HABER

Motosikletin çarptığı İngiliz öldü, 2 kişi yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 13:10 | Son Güncelleme

  Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İngiliz uyruklu John Gerard Thompson (55), öldü.

Sedat ÜNAL/FETHİYE (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı İngiliz uyruklu John Gerard Thompson (55), öldü. Kazada, motosikletteki 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Ölüdeniz Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Burak Hacıoğlu (35) yönetimindeki 48 ABB 411 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan İngiliz uyruklu John Gerard Thompson'a çarptı. Fethiye'de tatilini geçiren Thompson ile devrilen motosikletten yola savrulan Hacıoğlu ve arkasındaki Gökçe Özlü, yaralandı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilçedeki hastanelerde kaldırıldı. Durumu ağır olan Thompson, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Tedavisinin ardından gözaltına alınan Burak Hacıoğlu, jandarma karakoluna götürüldü. Gökçe Özlü'nün tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaya geçidine birkaç metre mesafeden yolun karşısına geçen John Gerard Thompson'a, motosikletin çarptığı görüldü.

İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...İşte laptop kullanıcılarının can simidi! Hem hafif, hem de...
3 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi3 cinayet şüphelisi adliyeye sevk edildi
Van'da 3 yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktıVan'da 3 yolcunun üzerinden uyuşturucu çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.